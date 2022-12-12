TÜİK’e göre işsiz sayısı 3,5 milyonun üstünde

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre işsizlik oranı ekimde 0,1 puan artarak yüzde 10,2’e yükseldi.

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TÜİK’in, ‘Hanehalkı İşgücü Araştırması’ sonuçlarına göre, işsiz sayısı ekimde bir önceki aya göre 57 bin kişi artarak 3 milyon 534 bin oldu. Buna göre İşsizlik oranı 0,1 puanlık artışla yüzde 10,2 seviyesinde kaydedildi.

TÜİK, eylülde işsizliğin 0,3 puan artarak 10,1’e yükseldiğini açıklamıştı. İşsizlik, TÜİK’e göre ağustosta tek haneye düşmüştü.

İşsizlik oranı, erkeklerde yüzde 8,6’yken kadınlarda yüzde 13,3 olarak ölçüldü.

TÜİK verilerine göre mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 48 oldu.