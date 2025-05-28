TÜİK'e göre ekonomiye güven arttı

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre ekonomik güven endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 0,05 artışla 96,7 oldu.

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Ekonomik güven endeksi nisanda 96,6’yken mayısta 0,05 arttı. Tüketici güven endeksi de aylık bazda yüzde 1,1 artışla 84,8’e yükseldi.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 2,2 azalarak 98,6 olarak hesaplandı.

TÜİK’in rakamlarına göre diğer endeksler şöyle:

Hizmet sektörü güven endeksi: Yüzde 0,9 artışla 110,5

Perakende ticaret sektörü güven endeksi: Yüzde 0,6 artışla 111,2

İnşaat sektörü güven endeksi: Yüzde 3,9 artışla 88,4

Ekonomik güven endeksinde 2024-2025’teki aylık verilerse şöyle: