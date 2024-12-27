TÜİK: En zenginlerin toplam gelirden aldığı pay yüzde 48

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre en yüksek gelire sahip yüzde 20’lik grubun toplam gelirden aldığı pay yüzde 48,1.

Fotoğraf: AA

Gelir dağılımında eşitsizlik, sosyal adalet ve toplumsal barışın önündeki en büyük engellerden.

Türkiye’de de ekonomik durum nedeniyle yoksullar daha da fakirleşirken, zenginler servetlerine hızla artırıyor.

Gelir dağılımı adaletsizliği TÜİK‘in ‘2024 Gelir Dağılımı İstatistikleri’nde görmek mümkün.

Veriler şöyle:

Eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert geliri kapsamında en yüksek gelire sahip yüzde 20’lik grubun toplam gelirden aldığı pay yüzde 48,1. Bu 2024’te geçen yıla kıyasla 0,6 puan azaldı.

En fakirlerin toplam payı yüzde 6,3

En düşük gelire sahip yüzde 20’lik grubun aldığı paysa 0,2 puan artışla yüzde 6,3.

Gini katsayısı azalmış

Gini katsayısı gelir dağılımı eşitsizliği ölçütlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Bu katsayı sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği, bire yaklaştıkça bozulmayı ifade ediyor.

TÜİK’e göre gini katsayısı bu yıl geçen yıla göre 0,007 puan azalışla 0,413 olarak tahmin edildi.

Tüm sosyal transferler hariç tutulduğunda Gini katsayısı 0,476, emekli, dul ve yetim maaşı dahil diğer tüm sosyal transfer gelirleri hariç tutulduğundaysa 0,423 olarak hesaplandı.

Türkiye’de yıllık ortalama hane halkı kullanılabilir geliri bir önceki yıla göre yüzde 106,9 artarak 374 bin 899 lira oldu. Yıllık ortalama eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert geliriyse 187 bin 728 TL lira.