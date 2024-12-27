Türkiye sondan ikinci: Ev alabilmek için 52 yıl lazım

Araştırmaya göre Türkiye’de bir aile 52 yıldan fazla sürede edindiği kazançla ev alabiliyor.

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Yatırımcılara tavsiyeler veren BestBrokers.com’un raporuna göre dünyada ev satın almanın en uygun olduğu ülkeler sıralamasında Türkiye, 631 maaşla (araştırmada maaş miktarı belirtilmiyor) sondan ikinci.

Euronews Türkçe‘nin aktardığı araştırmaya göre Türkiye’de bir aile 52 yıldan fazla sürede edindiği kazançla ev alabiliyor.

Sıralamanın en altında 684 maaşla Nepal yer alıyor.

Güney Afrika birinci

Ücretlere göre dünyada ev satın almanın en uygun olduğu ülke insanların 100 metrekarelik bir mülke sahip olmak için ortalama ücretin 71 katına ihtiyaç duyduğu Güney Afrika.

Amerika Birleşik Devletleri’yse (ABD) ikinci sırada. Ancak emlak fiyatları bir eyaletten diğerine büyük farklılıklar gösteriyor. Rapor, ABD’de insanların bir ev satın almak için ortalama 76 aylık ücrete ihtiyaç duyduğunu ortaya koyuyor. Bu da yaklaşık altı yıllık maaşa denk geliyor.

Avrupa en uygun Danimarka

Danimarka’da yaşayanlar Avrupa’da bir ev almak için en kısa sürede para biriktiren kesim.

Araştırmacılar dünyanın 62 ülkesinde ev fiyatlarını, ortalama net aylık geliri, enflasyonu ve enflasyona göre ayarlanmış mortgage oranları olan ‘gerçek’ mortgage faiz oranlarını inceledi.

Fiyatlar ve gelir ülkeden ülkeye farklılıklar gösterdiğinden BestBrokers ekibi raporda gıda, konaklama, çocuk bakımı ya da başka herhangi bir harcamayı hesaba katmadı:

100 metrekarelik bir mülkün ortalama fiyatı Danimarka’da 114 net maaşa denk geliyor. Buna göre Kuzey ülkesi Avrupa’da ev satın almak için en uygun fiyatlı ülke.

İrlanda ve İsveç, 100 metrekarelik bir ev satın almak için yeterli olan sırasıyla 123 ve 129 net maaşla Avrupa’nın en uygun fiyatlı ikinci ve üçüncü ülkeleri. Bu da kabaca 10 yıllık maaşlara denk geliyor.