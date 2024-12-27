Yavuzyılmaz: AK Parti elektriğe yüzde 140 zam yapmanın yolunu yaptı

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’a göre elektriğe yüzde 140 zam gelecek: “Yaparsa AK Parti yapar.”

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Asgari ücretin apar topar 22 bin 104 lira olarak açıklanmasının ardından gözler zamlara çevrildi.

CHP’li Deniz Yavuzyılmaz “Asgari ücrete sadece yüzde 30 zam yaparak vatandaşı enflasyonla ezen AK Parti elektriğe yüzde 140 zam yapmanın yolunu yaptı” dedi.

Yavuzyılmaz X‘teki paylaşımında durumu şöyle anlattı:

* Önce alınan bir kararla konut abonelerinin büyük çoğunluğu serbest tüketici tanımına sokuldu.

* Sonra aylık faturası bin 050 lira ve üzerinde olan konut aboneleri sabit fiyat tarifesinden çıkarılıp Piyasa Takas Fiyatı’nın (PTF) geçerli olduğu değişken fiyat tarifesine dahil edildi.

* Böylece bu aboneler özelleştirmeler nedeniyle ülkedeki elektrik üretiminin yüzde 83’ünü yapan ve Piyasa Takas Fiyatı’nın ana belirleyicisi olan özel şirketlerin insafına bırakılmış oldu.

* Bu nedenle de 1 Şubat 2025’ten itibaren; 1050 liranın üzerindeki faturalara yüzde 97 zam geliyor. 1050 liralık fatura 2.066 TL’ye çıkıyor!

* Bitmedi… Önümüzdeki süreçte AK Parti’nin ilk fırsatta geriye kalan abonelerin bir kısmını daha, değişken fiyatlı tarifeye sokacağını hesaplıyoruz.

* Aylık elektrik faturası 495 lira ve üzerinde olan konut abonelerinin de mevcut tarifelerinden çıkarılıp, PTF’nin geçerli olduğu tarifeye dahil edileceğini öngörüyoruz. Bu da 495 liralık faturanın 1190 liraya çıkması, yani yüzde 140 zam gelmesi demek!