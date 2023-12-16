Tuğçe Madayanti Şen: Hafife aldığımız dünyanın kırılganlığı…

Sürükleyici anlatımının ötesinde, ‘Dünyayı Ardında Bırak’ toplumsal yapılar, güven ve hafife aldığımız dünyanın kırılganlığı hakkında düşündürücü yorumlar sunuyor.

Film, bireylerin ve ailelerin bilinmeyenle karşı karşıya kaldıklarında olaylarla nasıl başa çıktıklarına dair soruları gündeme getirmekle kalmıyor, izleyiciyi kriz zamanlarında insan ilişkilerinin doğası üzerine düşünmeye teşvik ediyordu. Tipik bir kıyamet hikâyesi olmasa da gizemli bir krizin arka planını kullanarak insan davranışlarını, korkularını ve toplumu bir arada tutan yapıları inceliyor oluşu belki de bizleri bu tehlike konusunda uyararak gözümüzü açmayı da amaçlıyordu.

Güncel meseleler üzerine sosyal yorum yapma görevi gören bir filmle karşı karşıyayız. Hikâyeye daha yakından baktığımızda ve ipuçlarını topladığımızda iklim krizi, ırkçı gerilimler ve modern yaşam kaygıları gibi geniş temalar, gerçek hayatlarımızda içli dışlı olduğumuz düşündürücü temalar aslında. Bunların filmde üstü kapalı sunulması kimi seyirciyi sinirlendirebilir. Ancak filmin anlatısının doğası zaten açık uçlu olduğundan, sinirlendiğinizi düşündüğünüz bu zorlayıcılık sizi filmden soğutmamalı.

Tuğçe Madayanti Şen’in yazısı