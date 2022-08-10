TTB’den Prof. Şenol’u öldürmeyi planlayan aşı karşıtı hakkında suç duyurusu

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol’u öldürmeyi planlayan aşı karşıtı Mustafa Yücel hakkında sahte doktor unvanı kullanarak ‘ilaç’ önerileri üzerinden gelir elde ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Görsel: TTB

Aşı karşıtlarının sık sık hedef aldığı Şenol’un ofisinin önüne 1 Ağustos’ta iki adet dana dili bırakılmıştı. Daha önce birçok kez aşı karşıtları tarafından tehdit alan Şenol olaydan sonra koruma talep etmişti.

Aynı zamanda Türk Tabipleri Birliği (TTB) Pandemi Çalışma Grubu üyesi de olan Şenol, eylemi düzenleyen kişinin kamera kayıtlarından saptandığını ve sosyal medyada sahte hesap kullanan ‘Büyük Uyanış Derneği’ üyesi Mustafa Yücel olduğunu söylemişti.

Kendini sosyal medya hesabında ‘avcı’ diye tanımlayan ve silahlı pozlar veren şüpheli, profesörün ofisinin olduğu binaya kadar gelerek kendisini ‘avlamak için beklediğini’ Twitter hesabından paylaşmıştı.

Yücel daha sonra ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Diploması olmadığı halde ‘tabip’ unvanı kullanmasına suç duyurusu

Geçtiğimiz aylarda yine Twitter hesabında ‘Op. Dr.’ ifadeleri bulunan şahsın ‘doktorluk’ iddiası tartışma konusu olmuş, Hürriyet’e verdiği demeçte ‘Rusya’da eğitim aldığını’ öne sürmüştü.

Bugünkü açıklamaya göre TTB, ayrıca 5 Ağustos 2022’de Yücel hakkında Eskişehir başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu metninde, Yücel’in diploması olmadığı halde tabip unvanı kullanması, ruhsatsız olarak müstahzar imal etmesi, bu yolla kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokması nedeniyle hakkında kamu davası açılması ve cezalandırılması istendi.

TTB’nin Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne ilettiği yazıda, Mustafa Yücel’in sosyal medya paylaşımlarında yer alan ve kendisinin ürettiğini iddia ettiği karışımları ‘ilaç’ olarak önerdiği ve buradan gelir elde ettiği belirtilirken TTB’nin kayıtlarında jinekoloji uzmanı Dr. Mustafa Yücel’in üyeliğine rastlanmadığının altı çizildi.

1219 sayılı Kanun’un 25’inci maddesinin hatırlatıldığı yazıda, eylemin Türk Ceza Kanunu’nun ‘kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi’ suçunu düzenleyen 262’nci maddesine aykırılık oluşturduğu vurgulandı.

İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na iletilen yazıdaysa TTB, Yücel’in kanser tedavisinde kullanılması gerektiğini iddia ettiği karışımları sosyal medya mecralarından ‘ilaç’ olarak hastalara önermesinin, 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu’nun 18’inci maddesini; 1262 sayılı Kanun’un 18 ve 19’uncu maddelerini ihlal ettiğini belirtti.

TTB, Türk Eczacıları Birliği’ne gönderdiği yazıda ise Yücel’in 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 24’üncü maddesini ihlal ettiğini kaydetti.

TTB ilgili yazılarda, mevzuata aykırılıklar hakkında kurumların gerekli işlemleri başlatmasının önemli olduğunu vurguladı.