TTB: Kuduz kaynaklı ölümler kabul edilemez

Türk Tabipleri Birliği (TTB) aşısının bulunmasından 138 yıl sonra kuduzdan ölümlerin kabul edilemez olduğuna dikkat çekti.

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TTB Merkez Konseyi ve Halk Sağlığı Kolu üyeleri ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB), Veteriner Hekimler Derneği (VHD), Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) temsilcileri ve üniversitelerin veteriner fakültelerinden öğretim üyeleri TTB Genel Merkezi’nde Türkiye’de son dönemde kuduza bağlı ölümler nedeniyle ‘Kuduz Vakaları Sonrası Bir Yöntem Tartışması’ başlıklı toplantı düzenledi.

Konuya ilişkin TTB tarafından paylaşılan yazılı açıklamada şu başlıklar öne çıktı:

*Sağlık ile Tarım ve Orman bakanlıkları başta olmak üzere kamu kurumlarının vaka ve salgın yönetimi çalışmalarındaki eksikliklerinin ve koordinasyonsuzluğun vurgulandığı toplantıda halen vaka sayıları, yoğunluklu bölgeler gibi bilimsel eylem planları için gerekli verilerin sunulmadığı da kaydedildi.

*Toplantıda kuduz aşısının bulunmasından 138 yıl sonra halen ölümlerin yaşanmasının kabul edilemez olduğu ifade edilerek aşı-immunglobulin gibi tıbbi malzeme eksikliklerine izin verilmemesi gerektiği söylendi.

*Kuduz şüpheli vakalara doğru yaklaşım, önleyici ve eğitici halk sağlığı çalışmalarının da bilimsel olarak ciddiyetle ve yoğunlukla ele alınmasının gerekliliğine de dikkat çekilen toplantıda; sokak hayvanlarının aşılanması, sahiplendirilmesi ve kontrolsüz üremelerinin sınırlandırılması konusuna dair fikir alışverişinde bulunuldu.