Şanlıurfa’da kuduz tedavisi gören kişi hayatını kaybetti

Suriye’nin Tel Abyad kentinden kuduz şüphesiyle Şanlıurfa’ya sevk edilen yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Tel Abyad’da, bir süre önce sahipsiz köpeğin ısırmasının ardından kuduz şüphesiyle hastanede tedavi gören Suriyeli Hasan Halil (30), 18 Ağustos’ta Akçakale Devlet Hastanesi’ne sevk edilmişti.

Burada bir odaya muhafaza için konulan Halil hastaneden kaçmıştı.

Ekipler, Halil’i hastanenin 10 km uzağındaki arazide yakalamış ve yeniden hastaneye götürmüştü.

AA’nın haberine göre Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Halil kurtarılamadı.

Hasan Halil’in cenazesi, Tel Abyad’a gönderildi.​​​​​​​