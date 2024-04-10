ABD’nin eski başkanı Donald Trump, Bloomberg’in ‘dünyanın en zengin 500 insanı’ listesinden düştü.

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ABD’de başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti’den aday olan ve dolandırıcılıktan 355 milyon dolar para cezası alan eski başkan Trump’ın serveti eriyor.

USA Today‘in haberine göre Trump, sosyal medya şirketi Truth Social değerinin çakılmasından sonra sonra Bloomberg Milyarderler Endeksi’nden çıktı.

Bu endekse girmek için 5,8 milyar dolar gerekiyor. Trump’ın toplam serveti bunun altına düştü. Forbes’in zenginler listesine göre de Trump’ın serveti 4,8 milyar dolar olarak tahmin ediliyor.

Dünya sıralamasında 659’uncu olan Donald Trump, birkaç gün önce Bloomberg endeksinde ilk 300’de yer alıyordu.