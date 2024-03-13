ABD’nin eski başkanı Donald Trump, kendine ait sosyal medya platformu Truth Social’ı Elon Musk’a satmaya çalışmış.

Elon Musk ve Donald Trump. Fotoğraf: Evan Vucci

Ocak 2021’de ABD başkanlık seçimleri sonucunun açıklanmasının ardından Trump’ın destekçilerinin ABD Kongresi’ni işgal etmesi ve Trump’ın sosyal medyadan kışkırtıcı açıklamalar yapmasıyla Twitter ve Facebook gibi büyük sosyal medya şirketleri, platformlarını Trump’a kapatmıştı.

Trump daha sonra Truth Social adında kendine ait bir sosyal medya platformu kurmuştu. Şubat 2022’de kurulan platform hala faal.

Söz konusu platformu Trump, Elon Musk’a satmaya çalışmış.

Washington Post’un konuya yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre Trump, geçtiğimiz yaz Elon Musk’a ‘Truth Social’ı satın almak isteyip istemeyeceğini’ sordu.

İkili arasındaki görüşmeye bir yere bağlanmadı. Ama habere göre ikili, bu konuşmadan sonra özellikle politika ve iş dünyası alanıyla ilgili daha çok görüşmeye başladı.

2022’nin sonlarında Twitter’ı satın alan Musk, Trump’ın platformdaki engelini kaldırmıştı.