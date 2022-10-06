Trump’ın evindeki belgelerin bir kısmı açıklandı: Af talepleri, sağlık belgeleri, 2020 seçimleri

ABD Adalet Bakanlığı, eski başkan Donald Trump’ın malikanesinde Federal Soruşturma Bürosu’nca (FBI) ele geçirilen belgeler arasında af talepleri, sağlık belgeleri ve 2020 seçimleriyle ilgili evrakın bulunduğunu duyurdu.

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AA’nın aktardığına göre bakanlık, Trump’ın ‘bağımsız bir hakem veya özel bir hakim tarafından incelenmesi’ talebinde bulunduğu belgelerin bir kısmını açıkladı.

Listede Trump’ın iş bağlantılarına dair iletişim kayıtlarının yanı sıra eski başkanın Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları Federasyonu’ndan istifasına dair belge de yer aldı.

Gizli tutulması gerekebileceği değerlendirilen 520 sayfalık 64 belge dahil Trump’ın malikanesinde ele geçirilen belgelerin bir kısmı açıklanmazken listenin özel inceleme ekibi tarafından tasnif edildi. Açıklanan belgeler arasında Cumhuriyetçi bir avukatın Beyaz Saray’a Georgia eyaletinde 2020 seçimlerine karşı açılan davaya ilişkin elektronik posta da dikkati çekti.

Öte yandan belgeler arasında bazı davalarla yasal anlaşmazlıklara dair belgeler de yer aldı. Özel ekibin incelediği belgeler mühürlenerek mahkemeye sunuldu.

Trump hakkındaki gizli belgeler soruşturması

Trump’ın Florida’daki Mar-a-Lago isimli malikanesine, 8 Ağustos’ta FBI tarafından baskın düzenlenmişti. FBI, baskına ilişkin hazırladığı yeminli beyanda, 184 gizli belgeye ulaşıldığını bildirmişti.

ABD Adalet Bakanlığı, Trump hakkında gizli belgeleri özel konutunda saklayarak yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle cezai bir soruşturmanın yürütüldüğü dile getirmişti. Trump, adalet bakanlığı ve FBI’ın siyasi gerekçelerle hareket ettiğini iddia etmişti.

Trump, ayrıca gizli belgelerle ilgili devam eden hukuki tartışmayı dün ABD Yüksek Mahkemesi’ne taşıyarak söz konusu belgelerin ‘bağımsız bir hakem veya özel bir hakim’ tarafından incelemesine izin vermesi talebinde bulunmuştu.

Washington Post da, 7 Eylül’de, bu belgelerin içinde nükleer silahlarla ilgili belgelerin olduğunu iddia etmişti.