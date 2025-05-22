Trump'ın Eğitim Bakanlığı'nı kapatma kararı durduruldu

ABD’de bir federal yargıç, Başkan Donald Trump’ın Eğitim Bakanlığı’nı kapatma kararının uygulanmasını durdurdu.
Trump, 20 Mart’ta imzaladığı kararla Eğitim Bakanlığı’nın kapatılacağını ve eğitim süreçlerinin tamamen eyaletlerin inisiyatifine bırakılacağını duyurmuştu.
Boston bölgesinde görevli federal yargıç Myong Joun, Trump yönetiminin Eğitim Bakanlığı’nı kapatma yetkisine tek başına sahip olmadığına hükmetti.
Yargıç, kararnameyle başlatılan kapatma sürecini durdurarak bakanlığın faaliyetlerinin devam etmesini sağladı.
Kararla birlikte bakanlıktan çıkarılan yaklaşık 1300 çalışanın görevlerine iade edilmesine hükmedildi.
Beyaz Saray’dan karara dair henüz açıklama yapılmazken Trump yönetiminin temyize gitmesi bekleniyor.