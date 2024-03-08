Tecavüz ve hakaret davasından çarptırıldığı 83,3 milyon dolarlık tazminat cezasını geçici olarak durdurmak isteyen eski ABD başkanı Donald Trump’a ret yanıtı geldi.
Magazin dergisi yazarı 80 yaşındaki E. Jean Carroll, Trump’ın 1996’da New York’taki Bergdorf Goodman adlı mağazanın giyinme odasında kendisine tecavüz ettiğini açıklamıştı.
Trump iddiaları reddetse de cezadan kurtulamamıştı. Tecavüz ve hakaret davasında 5 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edilmişti.
Trump ayrıca 83,3 milyon dolarlık ek tazminat ödemeye de mahkum edilmişti.
Trump tazminat cezasının ertelenmesini istemişti.
AA’nın haberine göre Federal Yargıç Lewis A. Kaplan, Trump’ın bu talebini kabul etmedi.
Trump’a dolandırıcılıkla yargılandığı davada da 354,9 milyon dolar para cezası verilmişti.
Trump bu cezanın da ertelenmesini istemiş ama yine ret cevabı almıştı.