Trump, Tiktok'a verilen süreyi uzattı

ABD Başkanı Donald Trump, TikTok’un ABD’li bir firmaya satılmadığı takdirde yasaklanmasını öngören yasanın uygulanmasını 75 gün daha erteledi.

TikTok’a verilen süre 5 Nisan’da doluyordu.

Fotoğraf: Beyaz Saray

ABD’de yaklaşık bir yıldır TikTok’un Çin yönetiminin baskısıyla ABD’li kullanıcıların verilerini paylaşabileceği ve bu nedenle ‘ulusal güvenlik tehdidi’ oluşturduğu söyleniyor.

17 Ocak’ta TikTok’un ABD’li bir şirkete satılması halinde yasaklanmasını öngören yasa onaylanmıştı.

İki gün sonra platform bir günlüğüne kapatılmış, ertesi gün göreve gelen Trump, yasanın uygulanmasını 75 günlüğüne askıya alan bir kararname imzalamıştı.

Trump, TikTok’un yasaklanmasından yana olmadığını, ancak yasağın kaldırılması için yüzde 50’sinin ABD’li bir şirkete devredilmesini istediğini söylemişti.

Trump ayrıca ABD’li bir şirketle anlaşılamaması durumunda uygulamaya ek süre verebileceğini belirtmiş, uygulamanın satın alınmasını onaylaması karşılığında da Pekin yönetimine tarife indirimi yapabileceği mesajını vermişti.

ABD başkanı bugün Truth Social hesabından “TikTok’un karanlığa gömülmesini istemiyoruz” diyerek TikTok’a verilen süreyi uzattığını duyurdu:

Trump’ın paylaşımı şöyle:

“Yönetimim TikTok’u kurtarmak için bir anlaşma üzerinde çok sıkı çalışıyor ve büyük ilerleme kaydettik. Anlaşma, gerekli tüm onayları alabilmesi için daha fazla çalışma gerektiriyor, bu nedenle TikTok’u 75 gün daha açık tutmak için bir kararname imzalıyorum.

Karşılıklı gümrük vergilerimizden pek memnun olmadığını anladığım Çin ile iyi niyetle çalışmayı sürdürmeyi umuyoruz.

TikTok’un karanlığa gömülmesini istemiyoruz. Anlaşmayı sonuçlandırmak için TikTok ve Çin ile birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz.”