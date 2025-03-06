Trump, nesli tehlikede olan hayvanlara harcanan fonları durdurdu

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede Avcılık ve Yaban Hayatı Hizmetleri (FWS) tarafından yönetilen milyonlarca dolarlık hibeleri askıya aldı.

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Bu fonların ekonomik gücü sınırlı olan ülkelerde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan hayvanların korunması için harcandığı biliniyor.

Söz konusu hibeler yasadışı avcılık faaliyetlerini önlemek için yapılan devriyelerden gergedan, fil, tatlı su kaplumbağaları ve kelebek gibi hayvanların korunmasına harcanıyordu.

TRT Haber’in aktardığına göre Çevresel Çeşitlilik Merkezi açıklamasında fonların dondurulmasının ‘akıl almaz, üzücü ve çok yasadışı’ olduğunu belirtti.

Karara tepkili olan çevreciler, ABD’nin tehdit altındaki türlerle ilgili yasalarını ihlal ettiğini ve bu kararın gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyor.