Afrika’da nesli tükenme tehdidi altındaki 499 gergedan katledildi

Nesli tükenme tehdidi altındaki gergedan türlerinin en iyi korunduğu ülkelerden Güney Afrika Cumhuriyeti’nde geçen yıl 499 gergedan avcılar tarafından katledildi.

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Gergedan avcılarının onlarca yıl hapis cezasına çarptırıldığı ülkede kaçak avcılıkla mücadele için her türlü tedbir alınsa da son yıllarda katledilen gergedan sayısında artış kaydediliyor.

AA’nın haberine göre Güney Afrika Çevre Bakanı Barbara Creecy, alınan tüm tedbirlere rağmen, geçen yıl kaçak gergedan avcılığında artış kaydedildiğini söyledi.

Creecy, 2023’te kaçak avlanan gergedan sayısının bir önceki yıla göre 51 artarak, 499’a ulaştığı bilgisini paylaştı.

Uluslararası Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) verilerine göre, 2023 itibarıyla, Afrika’da 6 bin 487 siyah gergedan ve 16 bin 803 beyaz gergedan olmak üzere 23 bin 290 gergedan bulunuyor.

Nesli tükenme tehdidi altındaki bu türün en iyi korunduğu ülkelerin başındaysa Güney Afrika geliyor. Ülke, kıtadaki gergedan nüfusunun yaklaşık 3’te 2’sine ev sahipliği yapıyor.

Güney Afrika’da 2 binden fazlası siyah gergedan olmak üzere, 15 binden fazla gergedan vahşi doğada koruma altında yaşıyor.