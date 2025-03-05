Trump: Grönland'ı öyle ya da böyle alacağız

ABD Başkanı Donald Trump, “Grönland halkına bir mesajım var. Grönland’a ulusal güvenlik ve hatta uluslararası güvenlik için ihtiyacımız var. Sanırım öyle ya da böyle bunu elde edeceğiz” dedi.

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Grönland, Danimarka’ya bağlı özerk bir bölge. Anakaraya 2 bin 900 kilometre uzaklıkta.

Trump, 23 Aralık 2024’te, Grönland’ın ABD’nin kontrolünde bulunması gerektiğini söylemiş, adanın mülkiyet ve kontrolünü ‘mutlak zorunluluk’ diye nitelemişti.

Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede ise “Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz” demişti.

‘Sizi zengin edeceğiz’

Trump, ABD Kongresi tarihinin en uzun konuşmasını yaptığı ortak oturumda Grönland’ın Amerikan ulusal çıkarları için çok önemli olduğunu belirterek şunları söyledi:

* Bu akşam Grönland halkına da bir mesajım var. Kendi geleceğinizi belirleme hakkınızı kuvvetle destekliyoruz ve eğer isterseniz, sizi ABD’ye bekliyoruz.

* Sizi zengin edeceğiz ve birlikte Grönland’ı daha önce mümkün olduğunu düşünmediğiniz yerlere taşıyacağız.

* Grönland’a ulusal güvenlik ve hatta uluslararası güvenlik için ihtiyacımız var. Sanırım öyle ya da böyle bunu elde edeceğiz. Bunu elde edip sizi güvende tutacağız.

Panama Kanalı’nı geri alacağız

Grönland’dan Panama’ya geçen Trump, Panama Kanalı’nı Amerikalıların yaptığını ve daha sonra Panama’ya verdiğini belirtip bir kez daha “Panama Kanalı’nı geri alacağız” dedi. ABD lideri bu yönde somut adımlar atmaya başlandığını da söyledi.