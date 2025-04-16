Trump 'gönüllü dönüş' için de çalışıyor: Para ve uçak bileti vermek istiyorum

ABD Başkanı Donald Trump ülkeden ‘gönüllü’ ayrılmak isteyen düzensiz göçmenler için bir program üzerinde çalıştıklarını duyurdu ve ekledi: “Para ve uçak bileti vermek istiyorum.”

Fotoğraf: Beyaz Saray / X

FOX News’e konuşan Trump şu an ‘kötü’ göçmenleri ülkeden sınırdışı etmeye devam ettiklerini, ülkeden ayrılmak isteyen düzensiz göçmenler içinse bir program üzerinde çalıştıklarını söyledi.

‘İyilerse ABD’ye geri almak için çalışacağız’

ABD’den gönüllü ayrılacak düzensiz göçmenlere para ve uçak bileti vermek istediklerini belirten Trump, şöyle devam etti: “Eğer iyilerse ve (ABD’ye) geri dönmelerini istiyorsak onları olabildiğince çabuk geri almak için birlikte çalışacağız.”

Trump’ın göçmen politikası

Trump seçim kampanyası sırasında ‘milyonlarca göçmeni’ sınırdışı etmek istediklerini söylerken, yardımcısı JD Vance ilk olarak 1 milyon göçmenle başlayabileceklerini açıklamıştı.

Trump, düzensiz göçmenlerle mücadele kapsamında ‘yabancı terör örgütü’yle bağlantılı göçmenlerin sınırdışı edilmelerini hızlandırmak için daha önce sadece savaş dönemlerinde kullanılan ‘Yabancı Düşmanlar Yasası’ yetkisini devreye sokmuştu.

Trump’ın devreye soktuğu 1798 tarihli yasa, başkana belgesiz göçmenleri hedef alma ve sınırdışı etme konusunda olağanüstü yetkiler veriyor.