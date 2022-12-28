TRT’nin Reuters’a ‘misilleme’ iş ilanına 200 kişi başvurmuş

TRT World’ün haber ajansı Reuters’a ‘misilleme’ amacıyla açtığı iş ilanına 200’e yakın kişinin başvurduğu bildirildi.

Fotoğraflar: TRT/Reuters

Britanya merkezli Reuters’ın geçtiğimiz hafta açtığı ‘Türkiye’de büro şefi yardımcısı’ ilanında Türkiye’nin genel özelliklerinin bahsedildiği bölümde şu ifadeler yer almıştı: “Tayyip Erdoğan, yirmi yıllık iktidarında Türkiye’yi modern laik geleneklerden uzaklaştırarak Güney Kafkasya’dan Kuzey Afrika’ya uzanan bölgelerde iddialı bir diplomatik ve askeri varlığa dönüştürdü. Erdoğan’ın önümüzdeki aylarda yeniden seçilme hedefini tehdit eden yüksek enflasyon ve TL’nin sert darbeler aldığı kritik bir kavşakta, derinlemesine kurumsal hikayeler sunabilecek güçlü yazma ve raporlama becerilerine sahip birine ihtiyacımız var”.

Bu ilanda Erdoğan’la ilgili ifadeden ‘alınan’ TRT World, Londra için açtığı muhabir ilanında Britanya’daki siyasi krizlere göndermede bulundu.

TRT’nin ilana ilişkin paylaştığı yazılı açıklamada, ilana çok sayıda başvuru geldiği belirtildi. 83’ü yabancı olmak üzere 200’e yakın kişinin başvurduğu ilanın, Türkiye ve yabancı basında ve sosyal medyada ‘misilleme’ olarak değerlendirildiği ifade edildi.

​​​​​​​Başvuruların devam ettiği ‘Londra muhabiri’ pozisyonuna, işe alım süreçlerini olumlu tamamlayan bir gazetecinin seçileceği kaydedildi.