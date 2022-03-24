TRT 1’deki Portekiz-Türkiye maçı için frekans güncellemesi

Dünya Kupası play-off turu yarı finalindeki Portekiz-Türkiye maçı için frekans güncellemesi yapıldı.

Fotoğraf: AA

Porto’daki Dragao Stadyumu’nda bu akşam saat 22:45’te başlayacak maç TRT 1’den naklen yayınlanacak.



UEFA’nın şifresiz yayın hakları Türkiye ile sınırlı olduğundan futbolseverlerin karşılaşmayı izlemesi için frekans bilgilerini güncellemesi gerekli.

Buna göre TRT 1 frekans bilgileri şöyle:

TÜRKSAT 4A

Frekans 11794

Polarizasyon V(Dikey)

Sembol Oranı 30000

FEC 3/4

A Milli Futbol Takımımız, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda Portekiz ile karşılaşıyor! ⚽️🇹🇷

🏆 Dünya Kupası Elemeleri Play-Off Turu

🇵🇹 Portekiz – Türkiye 🇹🇷

⏰ Bu Akşam | 22.45

📺 TRT 1

💻📱@trtizle

📻@TRTRadyo1 pic.twitter.com/H8JM3dqdDM — TRT 1 (@trt1) March 24, 2022

Play-off eşleşmeleri, tek maç üzerinden. Milliler, Portekiz’i elemesi halinde Dünya Kupası’na katılabilmek için İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle oynayacak.