TRT 1’deki Portekiz-Türkiye maçı için frekans güncellemesi

Dünya Kupası play-off turu yarı finalindeki Portekiz-Türkiye maçı için frekans güncellemesi yapıldı.
Porto’daki Dragao Stadyumu’nda bu akşam saat 22:45’te başlayacak maç TRT 1’den naklen yayınlanacak.
UEFA’nın şifresiz yayın hakları Türkiye ile sınırlı olduğundan futbolseverlerin karşılaşmayı izlemesi için frekans bilgilerini güncellemesi gerekli.
Buna göre TRT 1 frekans bilgileri şöyle:
TÜRKSAT 4A
Frekans 11794
Polarizasyon V(Dikey)
Sembol Oranı 30000
FEC 3/4
Play-off eşleşmeleri, tek maç üzerinden. Milliler, Portekiz’i elemesi halinde Dünya Kupası’na katılabilmek için İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle oynayacak.