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Yaramazlara biraz batar!

TRT 1’deki Portekiz-Türkiye maçı için frekans güncellemesi


Dünya Kupası play-off turu yarı finalindeki Portekiz-Türkiye maçı için frekans güncellemesi yapıldı.

Fotoğraf: AA

Porto’daki Dragao Stadyumu’nda bu akşam saat 22:45’te başlayacak maç TRT 1’den naklen yayınlanacak.

UEFA’nın şifresiz yayın hakları Türkiye ile sınırlı olduğundan futbolseverlerin karşılaşmayı izlemesi için frekans bilgilerini güncellemesi gerekli.


Buna göre TRT 1 frekans bilgileri şöyle:

TÜRKSAT 4A

Frekans 11794

Polarizasyon V(Dikey)

Sembol Oranı 30000

FEC 3/4

 

Play-off eşleşmeleri, tek maç üzerinden. Milliler, Portekiz’i elemesi halinde Dünya Kupası’na katılabilmek için İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

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