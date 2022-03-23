Dünya Kupası’nda play-off perdesi açılıyor: Türkiye’nin rakibi Portekiz

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde play-off heyecanı, yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Türkiye, deplasmanda Portekiz karşısında.

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Katar’ın ev sahipliği yapacağı 22. Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde.

Avrupa Elemeleri’nde gruplarında ikinci sırada yer alan 10 takım ile Uluslar Ligi’nden gelen iki takımın mücadele edeceği play-off turunda yarı final maçları yarın, final karşılaşmaları ise 29 Mart’ta.

Play-off eşleşmeleri, tek maç üzerinden. Yarı finalde seri başı takımların ev sahibi avantajı var.

Türkiye-Portekiz

Türkiye, play-off turu yarı finalinde yarın Portekiz ile karşılaşacak. Porto’daki Dragao Stadyumu’nda saat 22:45’te başlayacak maç TRT 1’den naklen yayınlanacak.

İki ülke arasında bugüne dek yapılan sekiz karşılaşmanın ikisini Türkiye kazanırken, altısındaysa Portekiz sahadan galibiyetle ayrıldı.

Milliler, Portekiz’i elemesi halinde Dünya Kupası’na katılabilmek için İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

Rusya men edildi

FIFA ve UEFA, Ukrayna’ya askeri müdahalenin ardından Rusya milli takımı ve kulüplerini bütün turnuvalardan men etti. Bu karar sonrasında yarı finalde Rusya ile eşleşen Polonya, doğrudan finale yükseldi.

24 Mart’ta oynanması planlanan İskoçya-Ukrayna yarı final mücadelesiyse haziran ayına ertelendi.

Program

Yarı final:

22.45 Portekiz-Türkiye

22.45 İtalya-Kuzey Makedonya

22.45 İsveç-Çekya

22.45 Galler-Avusturya

Final:

Portekiz-Türkiye / İtalya-Kuzey Makedonya

Polonya / İsveç-Çekya

Galler-Avusturya / İskoçya-Ukrayna