Tribünde silahlı kavga: Teknik direktör yaralandı

Arjantin’de dan oynanan bir futbol maçında tribünde silahlı kavga çıktı; konuk takımın teknik direktörü vuruldu.

Fotoğraf: BBC

Federal A Ligi takımları Huracan Las Heras ile Ferro de General Pico arasındaki maçın ikinci yarısında tribündeki taraftarlar arasında çıkan kavgada ateş edildi. Silah seslerini duyan oyuncular soyunma odasına kaçarken mermilerden biri konuk takım Ferro de General Pico’nun teknik direktörü Mauricio Romero’ya isabet etti.

Mendoza bölgesindeki stadyumda yaralanan Romero’ya ilk müdahale kulüp doktorları tarafından yapıldı. Romero daha sonra hasteneye kaldırıldı.

Kulüpten Twitter aracılığıyla yapılan açıklamada, “Romero’nun hayati tehlikesi yok, durumu iyi” dendi. Paylaşımda, ayrıca, teknik direktöre kontol amaçlı bir dizi test yapıldığı ve polise ifade verdiği belirtildi.

Konuk takım Ferro de General Pico’nun 3-1 önde olduğu sırada çıkan kavga nedeniyle maça ara verildi. Ev sahibi takım Huracan Las Heras’ın yönetimi, yaşananlardan üzüntü duyduklarını ifade ederek kavgaya karışan taraftarlarına Facebook’tan şöyle seslendi: “Yıllardır aileler maçlara gelmiyor. Kulübe zarar verenlerin bu işe son vermesini, uzak durmasını ve gerçek taraftarların stadyuma dönmesini istiyoruz.”