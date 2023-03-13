Transfobik saldırıya uğrayan Selin Ciğerci: Bir yere gittiğim yok

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, Konya’da uğradığı linç girişimiyle ilgili “Bir yere gittiğim yok. Benim tek derdim kadınlara istihdam sağlamak” ifadelerini kullandı.

Trans kadın Selin Ciğerci, dün Konya’da açılışını yapacağı güzellik merkezinin önünde toplanan bir grubun linç girişimine maruz kalmıştı.

Ciğerci’nin açılışını yapacağı merkezin önünde toplanan bir grup, tekbir getirerek “Konya’dan defol” diye slogan atmıştı. Güzellik merkezine doğru yürümeye kalkan gruba polis müdahale ederken, salon kapatılmıştı.

Ciğerci’nin uğradığı transfobik saldırıya, aralarında kadın örgütleri ve sanatçıların da yer aldığı çok sayıda yurttaş sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla tepki göstermişti.

Ciğerci, kendisini merak eden sevenlerine Instagram hesabından yaptığı videolu paylaşımla seslendi.

“Bir yere gittiğim yok” diyen Ciğerci, yeni şubelerini açmak için görüşmeler yaptığını belirtti.

Ciğerci, şunları kaydetti:

“Çok mutluyum. Benden ne beklediğinizi çok iyi biliyorum ama iyi olup daha güçlü bir şekilde dik durmaya çalışıyorum. Her zaman yaşadığım şeyler gibi hayatımda hepimizin sınavları oluyor geçiyor. Biraz gözlerim şiş dünden itibaren ama tabii yeri gelecek konuşacağım hiç merak etmeyin onunla alakalı. Benim tek derdim istihdam sağlamak. Yine bu hafta 70 hanımefendiye istihdam sağlıyorum.”