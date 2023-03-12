Selin Ciğerci’ye Konya’da linç girişimi

Trans kadın Selin Ciğerci, Konya’da açılışını yapacağı güzellik merkezinin önünde toplanan bir grubun linç girişimine maruz kaldı.

Sosyal medya fenomeni Ciğerci, kendi adını taşıyan ve birçok ilde merkezi bulunan güzellik salonunun bir şubesinin de Konya’da açılacağını duyurmuştu.

Ciğerci’nin duyurusunun ardından Konya’da yaşayan bir grup, Twitter’da ‘Selin Ciğerci’yi Konya’da istemiyoruz’ diyerek tepki göstermişti.

Konya’da istenmediğine dair paylaşımları gören Ciğerci, bir video yayınlayarak büyük üzüntü duyduğunu belirtmişti.

Tepkilere karşın bugün Konya’ya giden Ciğerci, bir grubun protestosuyla karşı karşıya kaldı.

Sosyal medyadan gösterdiği tepkiyi sokağa döken grup, tekbir getirerek “Konya’dan defol” şeklinde sloganlar attı.

Uzun süre tepkilerini sloganlarla devam ettiren grup, daha sonra güzellik merkezine doğru yürümeye kalkınca polis müdahale etti.

Açılış sonrası salon kapatılırken, polisin güvenlik önlemi devam etti.