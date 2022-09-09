Transferin en pahalı futbolcuları Torreira, Yusuf Demir ve Gedson Fernandes

Spor Toto Süper Lig’de 2022-2023 sezonu birinci transfer ve tescil döneminin en fazla bonservis bedeli ödenen futbolcuları, Lucas Torreira (Galatasaray), Yusuf Demir (Galatasaray) ve Gedson Fernandes (Beşiktaş) oldu.

Kulüplerin transferlerle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) şu ana kadar yaptığı bildirimlere göre Uruguaylı futbolcu Torreira, Türk asıllı Avusturyalı oyuncu Yusuf Demir ve Portekizli futbolcu Gedson Fernandes, yaz transfer döneminin en pahalı isimleri olarak dikkat çekti.

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Galatasaray, İngiltere Premier Lig temsilcisi Arsenal’den kadrosuna kattığı Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira için 6 milyona avro bonservis bedeli ödeyecek. Sarı-kırmızılı kulüple dört yıllık sözleşmeye imza atan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, sezon başına net 2 milyon 750 bin avro kazanacak.

Sarı-kırmızılılar, Avusturya ekibi Rapid Wien’de forma giyen 19 yaşındaki futbolcu Yusuf Demir’i de 6 milyon avro karşılığında renklerine bağladı.

Beşiktaş ise geride kalan sezonun devre arasında Benfica ile transferi için anlaştığı ancak sözleşmesi 1 Temmuz’dan itibaren devreye giren Gedson Fernandes için Portekiz Kulübüne 6 milyon avro bonservis ödemesi yapacak.

Fenerbahçe’nin en pahalı transferi Luan Peres

Yaz transfer döneminde bu üç ismin ardından en yüksek bonservis bedeline sahip futbolcu, Fenerbahçe’nin Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya’dan renklerine bağladığı Luan Peres oldu.

Sarı-lacivertli kulübün kasasından 28 yaşındaki savunma oyuncusu için 5 milyon 225 bin avro çıkacak.

Fenerbahçe, bu futbolcunun yanı sıra İtalya’nın Cagliari takımından kadrosuna dahil ettiği Joao Pedro için ise bonservis bedeli olarak 4 milyon 680 bin avro ödeyecek.

Trabzonspor’dan Trezeguet’ye 4 milyon avro

Süper Lig’in son şampiyonu Trabzonspor, yeni sezon öncesi en pahalı transferini Mısırlı futbolcu Trezeguet’yi renklerine bağlayarak gerçekleştirdi.

Bordo-mavili ekip, Anthony Nwakaeme’nin yerine transfer ettiği 27 yaşındaki kanat oyuncusu için İngiltere Premier Lig temsilcisi Aston Villa’ya 4 milyon avro ödeme yapacak.

Trabzonspor, Trezeguet’nin yanı sıra Kasımpaşa’dan milli futbolcu Evren Eren Elmalı’yı 3,6 milyon avro karşılığında kadrosu kattı.

Birinci transfer ve tescil döneminde Fenerbahçe, Michy Batshuayi için 3,5 milyon avro, Beşiktaş ise Jackson Muleka için 3 milyon 350 bin avro bonservis bedeli verecek.

Dikkati çeken bonservis gelirleri

Türk kulüpleri, yaz transfer döneminde futbolcu satışından elde ettikleri gelirle de dikkat çekti.

Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş, oyuncu satışından önemli miktarda kazanç sağladı.

Bu sezon birinci transfer ve tescil döneminde en yüksek bedelli futbolcu satışını Fenerbahçe gerçekleştirdi. Sarı-lacivertlilerin Güney Koreli stoperi Kim Min-jae, 18 milyon 50 bin avro karşılığında İtalya ekibi Napoli’ye transfer oldu.

Galatasaray, İspanya temsilcisi Sevilla’ya transfer olan Brezilyalı oyuncu Marcao’dan 12 milyon avro, Trabzonspor ise Hollanda ekibi Ajax’ın yolunu tutan genç futbolcu Ahmetcan Kaplan’ın transferinden 9,5 milyon avroyu kasasına koydu.

Beşiktaş ise Türk futbolcular Rıdvan Yılmaz ile Emirhan İlkhan’ın satışından toplam 8,5 milyon avro gelir elde etti. Rıdvan Yılmaz, 4 milyon avro karşılığında İskoçya’nın Rangers takımına, Emirhan İlkhan ise 4,5 milyon avroya İtalya ekibi Torino’ya transfer oldu.