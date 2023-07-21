Trans doktor Larin Kayataş göreve iade edildi

İstanbul Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalıştığı sırada ‘genel ahlakı bozduğu’ iddiasıyla doktorluktan men edilen trans kadın Larin Kayataş, göreve iade edildiğini duyurdu.

Fotoğraf: Instagram

Kayataş’ın Twitter’dan paylaştığı karara göre mahkeme, meslekten men edilmesinin hukuka aykırı olduğuna ve görevine iade edilmesine hükmetti.

BASINA VE KAMUOYUNA;



Memuriyetten men edilip doktorluk görevime son verilmesi hakkında Üst Mahkeme kararını vermiştir;



1-Men cezasının hukuka aykırı olduğuna,



2-Toplam 20 aylık doktor maaşının faiziyle birlikte geri ödenmesine,



3-Göreve iade edilmeme karar verilmiştir ! pic.twitter.com/casXgvNEQo — Larin (@askolandin) July 20, 2023

Ne olmuştu?

Kayataş, 2021’de zorunlu hizmet kapsamında doktor olarak atandığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevini sürdürürken sistematik mobbing, baskı ve ayrımcılıkla karşılaştığını açıklamıştı.

Sosyal medya hesabından yaşadıklarını anlatan Kayataş, atandığının ertesi günü bir hastane personelinin kendisini ‘hal ve hareketlerini genel ahlaka uygun görmediği’ için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) şikayet ettiğini ve sadece bu sebepten atandıktan hemen sonra üç ay görevden uzaklaştırıldığını söylemişti.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün disiplin soruşturması da başlattığını söyleyen Kayataş’ın aktardığına göre sonrasında önce kınama cezası verildi ardından 13 Eylül’de memuriyetten men edilerek hekimlik görevine son verilmişti.