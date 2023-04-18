Trafik kazası geçiren HDP’li Beştaş: Tedavim hastanede sürecek

Trafik kazası geçiren HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, tedavisine bir süre daha hastanede devam edileceğini duyurdu.

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Beştaş, 13 Nisan’da şoförü Mehmet Vefa ve Erzurum il yöneticisi Mehtap Demirkaya’yla seçim çalışmaları kapsamında gittiği Erzurum’un Karayazı ilçesinde trafik kazası geçirmişti. Araçta sıkışan Beştaş, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu çıkarılmıştı.

Bel kemiğinde kırık tespit edilen Beştaş ameliyata alınmıştı.

Beştaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bir süre daha tedavisine hastanede devam edileceğini duyurdu.

Geçmiş olsun dileklerinde bulunan herkese teşekkürlerini ileten Beştaş şunları kaydetti: