Trafiğe 205 bin araç daha

Trafikteki taşıt sayısı ekimde 205 bin 557 artarak 30 milyon 883 bin 668’e yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) istatistiklerine göre ekimde 209 bin 401 aracın kaydı yapılırken 3 bin 844 aracın da kaydı silindi.
Ekime trafiğe kaydedilen taşıtların yüzdelikleri şöyle:
- Motosiklet: Yüzde 50,9
- Otomobil: Yüzde 35,6
- Kamyonet: Yüzde 8,2
- Traktör: Yüzde 2,8
- Kamyon: Yüzde 1,4
- Minibüs: Yüzde 0,7
- Otobüs: Yüzde 0,3
- Özel amaçlı taşıtlar: Yüzde 0,1
Ocak-ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 13,7 artarak 2 milyon 170 bin 857 oldu.
Aynı dönemde trafikten kaydı silinen taşıt sayısıysa yüzde 6,9 artarak 26 bin 806 oldu.
Böylece ocak-ekim döneminde trafikteki toplam taşıt sayısı 2 milyon 144 bin 51 arttı.