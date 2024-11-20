Trafiğe 205 bin araç daha

Trafikteki taşıt sayısı ekimde 205 bin 557 artarak 30 milyon 883 bin 668’e yükseldi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) istatistiklerine göre ekimde 209 bin 401 aracın kaydı yapılırken 3 bin 844 aracın da kaydı silindi.

Ekime trafiğe kaydedilen taşıtların yüzdelikleri şöyle:

Motosiklet: Yüzde 50,9

Otomobil: Yüzde 35,6

Kamyonet: Yüzde 8,2

Traktör: Yüzde 2,8

Kamyon: Yüzde 1,4

Minibüs: Yüzde 0,7

Otobüs: Yüzde 0,3

Özel amaçlı taşıtlar: Yüzde 0,1

Ocak-ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 13,7 artarak 2 milyon 170 bin 857 oldu.

Aynı dönemde trafikten kaydı silinen taşıt sayısıysa yüzde 6,9 artarak 26 bin 806 oldu.

Böylece ocak-ekim döneminde trafikteki toplam taşıt sayısı 2 milyon 144 bin 51 arttı.