Trabzonspor-Fenerbahçe maçı soruşturması: 'Uzun sürdü, çünkü 100'e yakın vatandaş sahaya indi'

Trabzon Başsavcısı Sedat Çelik, geçen sezon oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı soruşturmasına ilişkin “Süreçler biraz uzun sürdü evet, niye çünkü çok kapsamlı, 100’e yakın vatandaş sahaya indi” dedi.

Fotoğraf: Arşiv

Çelik, Trabzon Adliyesi’ndeki değerlendirme toplantısında konuştu.

Geçen sezon Trabzonspor-Fenerbahçe maçında sahaya giren bir kişinin Fenerbahçeli futbolcu tarafından dövülmesine ilişkin soruşturmanın akıbeti ve sürece herhangi bir müdahale olup olmadığı sorusu üzerine Çelik, şunları söyledi:

* Soruşturma başsavcılığının inisiyatifinde başladı ve devam ediyor. Şimdi süreçler biraz uzun sürdü evet, niye çünkü çok kapsamlı, 100’e yakın vatandaş sahaya indi.

* Bu 100’e yakın vatandaşın bir kısmının, 20-25’e yakınının futbolculara fiili saldırısı var, futbolcuların bazılarının var. Yani bunların tespit edilmesi öyle kolay değil.

* Tek tek geriye doğru sayarak, oturduğu yerden numaradan bu kişiler tespit ediliyor hatta bazen başkasını yerine oturtuyor, dolayısıyla bunları yapmak öyle basit bir şey değil. Üç, beş kişi değil bu insanlar.

* Bu soruşturma, çok kapsamlı bir soruşturma. Öyle birilerinin telkiniyle falan olmaz. Ben Maraş’ta depremi yaşadım, 500-600 insanı, 700 insanı tutuklamaya sevk ettik. Bunların arasında eski milletvekilleri vardı, ilçe belediye başkanları vardı.

* Bu soruşturmalarda öyle birilerinin telkiniyle falan işlem yapılmaz.

* Süreç niye uzadı? Çok sayıda insan var, bir kısmı yurtdışında uzlaştırmacımız ulaşamıyor. Bir kısmına takipsizlik yazdık, futbolcuların da bir kısmına takipsizlik yazdık.

* Bir kısmı üç, dört tane Fenerbahçeli futbolcuya karşı uzlaştırmada şu anda. Yaklaşık 20 tane vatandaşın yaralamaya ilişkin dosyaları uzlaştırmada, silahlı olanlar hariç, kale direğini alıp saldıranlar, onlar uzlaştırma dışında.

* Evet, uzadı mı, uzadı. Doğru ama kolluk öyle kolay değil. Spordan sorumlu büroda 10 tane polis çalışıyor, bir şüpheliyi tespit etmek bazen günlerce sürüyor.

Geçen sezonki maçta Trabzonspor taraftarı sahaya inmişti

Süper Lig, 2023-2024 sezonu 30’uncu haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe’yi ağırladı. Sarı-Lacivertli ekip, ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi. Bordo mavililer beraberliği yakalasa da Fenerbahçe bir gol daha atarak maçı 3-2 kazandı.

Maç boyunca tribünlerden yüzlerce su şisesi, onlarca meşale, bozuk para ve çakmak atıldı. Bazıları Fenerbahçeli futbolculara isabet etti.

Bir meşale ceza sahasına düştü, biri de yan hakemin kafasını sıyırdı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın kafasına ve omzuna da bozuk para ve su şişesi geldi.

Fenerbahçe kalecisi Dominik Livakoviç’in çenesine bozuk para isabet etti. Livakoviç’in kanayan çenesine pansuman yapıldı.

Fenerbahçeli futbolcular maç bitince orta sahada sevinirken Trabzonspor taraftarı sahaya inerek futbolculara doğru koştu. Ortalık karışırken güvenlik güçleri taraftarları etkisiz hale getirmekte yetersiz kaldı. Trabzonspor teknik ekibinden Egemen Korkmaz dahil bazı görevliler de saldırıya katıldı.

Osayi Bright-Samuel başta olmak üzere bazı Fenerbahçeli futbolcular saldırganlara karşılık verdi.

Sahaya yüzlerce taraftarın inmesi üzerine Fenerbahçeliler kendini zorlukla içeri atabildi. Soyunma odasına doğru koşarken bir saldırgan Livakoviç’in yüzüne yumruk attı.