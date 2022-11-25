Trabzonlu olmayan tanınmış isimler, ‘neden Trabzonsporlu olduklarını’ anlattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı da yapan yazar Yavuz Saltık, Trabzonspor’a ilişkin 54 yazarın yer aldığı bir kitap derledi. ‘Öteki Trabzonspor’ adıyla yayımlanan kitapta, Trabzonlu olmayan Trabzonsporlular “Neden” sorusuna cevaplar arıyor.

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Saltık’ın derlediği ve Alfa Kitap’tan çıkan Öteki Trabzonspor kitabında 54 yazar yer alıyor. Kitap “Hiçbiri Trabzonlu değil, hepsi Trabzonsporlu” mottosuna dayanıyor. 51 yazarın dışında ulusal medyadan üç yazarın da yazılarıyla katkı sağladığı kitap tüm dijital platformlarda satışa sunulmuş durumda.

Cevaplaması en güç sorularından

Yavuz Saltık

Kitabı derleyen ve yazarlardan yazıları toplayan Yavuz Saltık, bir spor kitabından daha fazlasını yaptıklarını söyleyerek şunları kaydediyor: “Bu bir futbol kitabı değil. Trabzonlu olmayıp Trabzonsporluların kitabı. Trabzonlu olmayan Trabzonsporlular hayatın her anında, ‘Neden Trabzonspor?’ sorusuna muhatap olur. Bu soru onlar için hayatın cevaplaması en güç sorularındandır. Van’da, Ağrı’da, Diyarbakır’da, Muğla’da, Edirne’de, Çankırı’da Yozgat’ta doğmuştur, Trabzon şehriyle inorganik bir bağı vardır. Biz işte bu insanlara ulaştık. Toplumda söz sahibi olan ya da olmayan Trabzonsporluluğunu her şekilde yaşayan Trabzonlu olmayan 51 Trabzonsporlu yazar, yazılarıyla bize katkı sağladı. Aynı zamanda ulusal medyadan üç yazar arkadaşımızın da yazıları var.

Kitabın oluşum sürecinde Diyarbakırlı hukukçu-akademisyen Vahap Coşkun’a ayrıca teşekkür ediyorum. Bu esere fikren ve manen büyük katkılar sağladı. Beni en çok mutlu eden konu zengin bir kitap ortaya çıkarmamız. Ülkenin farklı coğrafya ve kültürlerinden kalemler, Trabzonspor’u yazdı. Bu çok değerli bir olgu. Ülkenin kardeşlik hukuku ve ahlakı açısından bu kitabın özel bir misyonu da olacak diye düşünüyorum. Trabzonlular da Trabzonlu olmayan Trabzonsporluları ilk kez bir kitap altında görecek. Bir spor kitabından daha fazlasını hayata geçirdik. Emeği geçen yazar dostlarımıza, yayınevine teşekkür ediyorum.”

Öteki Trabzonspor kitabında şu isimlerin yazıları yer alıyor: Şamil Ekinci, Musa Eroğlu, Yılmaz Okumuş, Öner Yağcı, Mehmet Bekaroğlu, Nevzat Aydın, Fatih Mehmet Maçoğlu, Ercan Yılmaz, Ali Fikri Işık, Sinem Fıstıkoğlu, Şenay Aydemir, Ali Ayçil, Abiş Hopikoğlu, Rafet El Roman, Mahir Polat, Seracettin Bedirhanoğlu, Özcan Alper, Barış Avşar, Uğur Biryol, Deniz Reha Özilhan, Sait Işık, Mustafa Oltulu, Şefki Safçı, İbrahim Aydın, Mesut Gengenç, Nazım Hikmet Erkan, İlias İonnadis.

Kitabı derleyen Yavuz Saltık, ‘Sevinir’ yazısıyla okuyucuyu selamlarken, kitapta ulusal medyadan Uğur Vardan, Mehmet Demirkol, Erdoğan Arıkan da misafir kalemler olarak yer alıyor.