Tozkoparan Höyüğü’nde 5 bin 500 yıllık çocuk iskeleti bulundu

Tunceli’de, birinci derece sit alanı olarak tescillenen Tozkoparan Höyüğü’ndeki arkeolojik kazı çalışmalarında 5 bin 500 yıllık olduğu belirtilen çocuk iskeleti bulundu.

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Pertek ilçesine bağlı Tozkoparan köyünde birçok uygarlığa ait kültür katmanlarının üst üste oluştuğu Tozkoparan Höyüğü’nün yüzeyi ve çevresindeki arkeolojik kazı çalışmalarında, bir yerleşim alanında çocuk iskeletine rastlandı. Milattan önce 5 ila 7 bin yılı kapsayan Neolitik dönemin verilerini taşıyan iskelet, Tunceli Müzesi laboratuvarında incelenmeye alındı.

Ritüeller hakkında ipucu verecek

Erzurum Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü araştırma görevlisi Dr. Umut Parlıtı, Tozkoparan köyünde başladıkları kazı çalışmalarında bir aylık süreci tamamladıklarını belirterek şöyle devam etti: “7 bin 500 yıllık bir kültür bulgusuyla karşılaştık. Dikdörtgen yapılar içerisinde bir depo yapısıyla karşılaştık. Özellikle depolarda, gündelik hayatı bizle paylaşan veriler insanların özellikle kadınların burada gündelik işlerle uğraştığını görüyoruz. Bize büyük bir acının yaşandığını gösteren çocuk iskeletiyle karşılaştık ve bu durum bizi fazlasıyla heyecanlandırdı. Çünkü bizim o dönemin insanının ritüellerine dair önemli ipuçları sunacaktır.

İskeletin, en az 5 bin 500 yıllık olduğunu söyleyebilirim. Kemik ve diş minelerinden alınan örneklerle ortaya tam sonuç ortaya çıkacak. Neolitik dönem içerisindeki verileri sunmakta. Bu çocuğun yerleşim alanının içerisinde gömülü olmasının sebebi, o dönemde çocuğu korumak, o çocuğun acısını beraberinde taşımaktı. Çocuğun intramural bir yerleşim içerisinde hastalıktan ve travmatik bir sebepten öldüğünü düşünüyoruz.”