Toyota’nın sürücüsüz otobüsü engelli sporcuya çarptı

Tokyo’da devam eden Paralimpik Oyunları’nda Toyota’nın sürücüsüz otobüsü görme engelli bir sporcuya çarptı. Şirket özür dileyip seferleri durdurdu.

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Japon otomotiv devi, sponsorluk anlaşması kapsamında olimpiyat köyünde shuttle hizmeti vererek otonom araçlarını sergiliyordu.

Otobüslerden biri yaya geçidinden geçtiği sırada görme engelli Japon judocu Aramitsu Kitazono da geçitteydi.

Asahi Şimbun gazetesinde yer alan habere göre aracın operatörleri bir kişinin orada olduğunu farkına vardı ancak kişinin otobüsün geldiğini fark edip karşıdan karşıya geçmeyeceğini düşündü.

Vücudunda kesikler ve morluklar oluşan görme engelli juduconun hafta sonu gerçekleşecek müsabakaya katılamayacağı bildirildi.

Toyota Başkanı Akio Toyoda kazayla ilgili çok üzgün olduklarını belirterek sürücüsüz araçlara ‘aşırı güvenlerinden’ dolayı özür diledi. Toyoda kazanın otonom araçların normal yollar için henüz gerçekçi bir seçenek olmadığını gösterdiğini söyledi.

Kazayla ilgili şirket içi soruşturma yapılacağı duyuruldu.