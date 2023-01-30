Toyota’nın şarj edilebilir hibrit otomobili Sakarya’da üretilecek

Toyota’nın şarj edilebilir hibrit otomobil modeli C-HR, Sakarya’da üretilecek. Hibrit ve şarj edilebilir versiyonlardan oluşan yeni C-HR, Türkiye’de üretilen ilk şarj edilebilir hibrit otomobil olacak.
Üretilecek yeni C-HR için gerçekleşen 317 milyon avroluk yatırımla birlikte Toyota’nın Türkiye’deki toplam yatırım tutarı da 2,3 milyar avroya ulaşacak.
Toyota Avrupa bölgesindeki ilk batarya üretim hattı da Sakarya’da kurulacak. Batarya üretim hattı, yıllık 75 bin adet batarya kapasitesi ile üretimi destekleyecek.