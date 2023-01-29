Çin konsolosluğu duyurdu: 4 bin otomobil Türkiye’ye doğru yola çıktı

H. Ayhan Tinin / Sanat da var / Sinema [email protected] Bu yazıyı yazmak için bekledim. Özellikle bekledim. Ata Demirer’in iyi bir pazarlama stratejisi ile Disney dijital platformunda yayınlanan “Bursa Bülbülü” filmi, iki haftalık macerasını beklenen izleme oranları ve beklenen linç cümleleri ile tamamladı. İzleme oranları yüksek. Linç cümlelerinde bir yaratıcılık yok. “Daha iyi olabilirdi”. “Finalde […]