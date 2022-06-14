Toyota’nın Adapazarı fabrikası üretime ara verecek

Toyota’nın Sakarya Adapazarı’ndaki fabrikası ‘tedarik zinciri ve çip zorlukları’ nedeniyle üretime ara verecek.

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Bayram tatilinin de eklenmesiyle 4-18 Temmuz tarihleri arasında fabrika kapalı olacak.

Dünya’ya konuşan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş, yetkilileri şunları dedi: “Sektör genelindeki tedarik zinciri ve yarı iletken (çip) zorlukları nedeniyle Toyota olarak Avrupa’daki fabrikalarda üretim ayarlamaları yapılması gerekiyor. Bu nedenle bayram tatiliyle bu süreç birleştirildi. Üretim üzerindeki etkiyi en aza indirmek için özenle çalışıyor ve araçları müşterilerimize mümkün olan en kısa sürede ulaştırmak için yoğun çaba gösteriyoruz.”

Fabrikada Corolla ve CH-R modelleri üretiliyor.