Toyota, fabrikasındaki patlama sonrası üretime kısmen döndü 

Toyota Motor, parça tedarikçisi Chuo Spring Co’nun fabrikasında meydana gelen patlama sonrası geçici olarak durdurduğu üretimi kısmen yeniden başlattı.

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Şirket 16 Ekim’deki patlama sonrası altı fabrikasında üretimini geçici olarak durdurmuştu. İki işçinin yaralandığı patlamada tesisteki kurutma fırınları hasar görmüştü.

Toyota’ya parça tedarikindeki aksaklık kısmen düzeldi. Chuo Spring Co. Toyota’ya parça tedarikine yeniden başladığını bildirdi.

Toyota da tedarikin düzelmesi sonrası, Japonya geneli dört fabrikada beş üretim hattında yeniden üretime başlandığını duyurdu.