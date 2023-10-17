Toyota, altı fabrikada üretimi durdurdu

Toyota Motor, parça tedarikçisi Chuo Spring Co.’nun fabrikasında yaşanan patlama sonrası, altı fabrikasında üretimini geçici olarak durdurdu.
Japon otomobil üreticisi Toyota’nın parça tedarikçilerinden, Aiçi eyaletindeki Chuo Spring Co. firmasına ait fabrikada patlama oldu. İki işçinin yaralandığı patlamada tesisteki kurutma fırınları hasar gördü.
Toyota’nın açıklamasına göre, patlama sonrası yaşanan parça tedarik sıkıntısı nedeniyle, Japonya’daki altı fabrikasındaki 10 üretim hattı durduruldu.
Açıklamada, üretim hatlarının hafta içinde yeniden faaliyete geçeceği belirtildi.
Olumsuz etkilenen üretim hatlarının Toyota’nın Land Cruiser ve RAV4 modellerine ait olduğu bildirildi.