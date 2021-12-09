Tour de France’ta sporcuların önüne atlayıp zincirleme kazaya neden olmuştu: 1200 avro para cezasına çarptırıldı

Bisiklet sporunun en prestijli yarışı olarak kabul edilen Fransa Bisiklet Turu’nda (Tour de France), kendini pankartla sporcuların önüne atan ve zincirlemeye kaza olan seyirci 1200 avro (18 bin 685 lira) para cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: BBC

Adı açıklanmayan kadın, bu yıl 26 Haziran-18 Temmuz arasında düzenlenen organizasyonun Brest-Landerneau arasındaki 197,8 kilometrelik ilk etabında kameralara göstermek istediği, üzerinde, “Büyükanne ve büyükbaba” yazılı pankartla sporcuların önüne atlamış ve Alman bisikletçi Tony Martin’in kaza yapmasına neden olmuştu.

Martin’in bisikletten düşmesi domino etkisine sebebiyet vermişti. Onlarca bisikletçi ‘kazaya karışmış’ ve çoğu yere düşmüştü. DSM takımında yarışan Alman bisikletçi Jasha Sütterlin yaralanarak çekilmek zorunda kalmıştı. İspanyol Marc Soler’in iki kolu kırılmıştı. Bazıları ise ufak sıyrıklarla atlatmış, çok sayıda bisiklette hasar meydana gelmişti. Görüntüler sosyal medya ve dünya basınında geniş yer bulmuştu.

Fotoğraf: NBC

Mahkeme 1200 avroluk para cezasının yanı sıra 31 yaşındaki Fransa vatandaşının Fransa Profesyonel Bisikletçiler Birliği’ne de sembolik olarak 1 avro (15,57 lira) ödemesini kararlaştırdı.

Yarıştan birkaç gün sonra polise teslim olan seyirci için savcılık önce tecil edilmek üzere dört ay hapis cezası istedi. Başkalarının hayatını tehlikeye attığını gerekçe olarak gösterdi.

Ancak, duruşmada, savcı Solenn Briand, ‘ne kadar tehlikeli bir şey yaptığının farkına vardığını ve pişman olduğunun’ bildiklerini vurguladı ve para cezası verildi.