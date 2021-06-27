Sporcuların önüne pankartla atlayan seyirci Fransa Bisiklet Turu’nda ‘zincirleme kaza’ya neden oldu

Bisiklet sporunun en prestijli yarışı olarak kabul edilen Fransa Bisiklet Turu’nun (Tour de France) ilk etabında, elinde bir pankartla kendini önlerine atan ‘sporsever’ kazaya neden oldu.

Fotoğraf: NBC Sports

Bu yıl 26 Haziran-18 Temmuz arasında düzenlenen organizasyonun Brest-Landerneau arasındaki 197,8 kilometrelik ilk etabında Julian Alaphilippe, 4 saat 39 dakika 5 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaştı ve sarı mayoyu ele geçirdi.

Bir seyirici ise kameralara göstermek istediği dövizle sporcuların önüne atladı ve Alman bisikletçi Tony Martin’in kaza yapmasına neden oldu. Bisikletçi ve seyirci çarpıştı. Önce Martin bisikletten düştü ama kaza domino etkisine sebep oldu. Onlarca bisikletçi ‘kazaya karıştı’ ve çoğu yere düştü. DSM takımında yarışan Alman bisikletçi Jasha Sütterlin yaralanarak çekilmek zorunda kaldı. Bazıları ise ufak sıyrıklarla atlattı. Çok sayıda bisiklette hasar meydana geldi.

2012 yılının şampiyonu Belçikalı Bradley Wiggins Eurosport’a, ‘böyle bir hareketi yapan kişinin davranış biçimini onaylamanın’ mümkün olmadığını belirterek, “Bilmiyorum nasıl engelleneblilir ama böyle şeyler tehlikeli ve yarışın prestiji açısından da kötü” ifadelerini kullandı.