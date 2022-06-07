‘Top Gun: Maverick’in yapımcısına telif hakkı davası

Geçen ay vizyona giren ‘Top Gun: Maverick’in yapımcısı Paramount Pictures’ın yapımcısına telif hakkı ihlali yaptığı gerekçesiyle dava açıldı.

Fotoğraf: Paramount

1986 yapımı ilk film çekilirken, İsrailli yazar Ehud Yonay’ın 1983’te bir dergide kaleme aldığı ‘Top Guns’ adlı yazısından esinlenildiğini belirten ailesi, şirketin, 27 Mayıs’ta vizyona giren devam filmi için telif hakkına sahip olmadığını savundu.

Hayatını kaybeden Yonay’ın eşi Shosh ve oğlu Yuval, ilk 10 günde gişede 548 milyon dolar getiren filmin yapımcısına yönelik davanın dilekçesini dün ABD’nin Los Angeles kentindeki mahkemeye sundu.

Dilekçede yapım şirketinin, ABD yasalarına göre ilk film için alınan hakkın geçerli olduğu sürenin bittiği ve yeniden alınmadığı belirtildi. 2020’de telif hakkını kaybettiği belirtilen şirketten tazminat, ayrıca devam filminin getirisinden pay istendi.

Paramount Pictures iddiaların dayanağı olmadığını, mahkemede kendilerini sonuna kadar savunacaklarını açıkladı.