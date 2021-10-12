Tom Cruise’un son hali şaşırttı: Gerçekten o mu?

ABD’de bir beyzbol maçında görüntülenen Tom Cruise alışıldık görüntüsünden farklı olarak şişmiş yüzüyle şaşkınlık yarattı.

Aksiyon filmlerinin aranan ismi 59 yaşına gelmesine rağmen fit görüntüsüyle tanınıyordu.

Fotoğraf: Twitter

Califronia’daki Oracle Park’ta Los Angeles Dodgers-San Francisco Giants maçını izleyen Cruise kilo almış ya da yüzüne estetik bir müdahale yapılmış gibi görüntüsüyle hayranlarının kafasını karıştırdı.

Bazı Twitter kullanıcıları tribündeki kişinin Tom Cruise olmadığını, ona çok benzeyen başka biri olduğunu iddia etti. Bazıları ise genç görünmek uğruna yaptırdığı işlemin yüzünü mahvettiğini savundu.

Ancak Tom Cruise’un yaşına dikkat çeken bazı kullanıclar da kilo almasının normal olduğunu vurguladı. Oyuncuya ‘body shaming‘ (görünüşünden dolayı kişiyi aşağılama, utandırma) yapıldığını söyleyerek rahat bırakılması gerektiğini savundu.

‘Görevimiz Tehlike’ serisinin son filminin aksiyon sahnelerinin çekimi sırasında Cruise bir evin arka bahçesine helikopteriyle iniş yapmaktan sette Covid tedbirlerine uymadığı için ekibi küfürler eşliğinde azarlamasına sık sık gündeme gelmişti.