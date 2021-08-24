Görevimiz tehlike, işimiz acele: Tom Cruise’un helikopteri evin bahçesine indi

‘Görevimiz Tehlike‘ serisinin yedinci filminin çekimleri için Britanya’da olan ABD’li oyuncu Tom Cruise, kendini aksiyona fazla kaptırmış olacak ki helikopteriyle bir ailenin bahçesine indi.

Fotoğraflar: Alison Webb

Warwickshire bölgesindeki Webb ailesine, yakındaki havaalanının kapalı olması nedeniyle isim verilmeden bir VIP’nin acelesi olduğu için bahçelerine inmeyi talep ettiği söylendi.

Anne Alison Webb çocuklar helikopterin bahçeye inişini görür, iyi olur diye düşünerek bu talebi kabul ettiğini söyledi.

Ardından yaşananları ise şöyle anlattı: “Helikopter indi ve içinden Tom Cruise çıktı. Çok şaşırdım. Direkt çocukların yanına gitti ve onlarla sohbet etti. Sonra bizim yanımıza geldi, dirsek tokuşturmasıyla selamlaştı ve teşekkür etti. Ardından isterlerse çocukların helikopterle gezebileceğini söyledi.”

Cruise aileyle fotoğraf çektirip acele toplantısı için evden ayrıldıktan sonra pilot çocukları helikopter turuna çıkardı.

Harika bir gün geçirdiklerini anlatan Webb “Olanlara hala inanamıyorum” dedi.