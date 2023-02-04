Togg ön siparişi için açık artırma başlıyor

Özel seri Togg elektrikli araçlar için ön sipariş hakkı tanıyacak NFT koleksiyonunun açık artırması yarın (5 Şubat Pazar) saat 19:23’te başlayacak.

Togg modelleri. (AA)

Nadirlik türlerine göre ‘normal’, ‘nadir’, ‘çok nadir’ ve ‘en nadir’ olarak belirlenecek NFT’ler, açık artırmayla satılacak. NFT’ye sahip olanlar ön sipariş için hak kazanacak.

Açık artırmaya katılmak için App Store, Google Play veya App Gallery üzerinden Trumore uygulamasının indirilmesi ve bir kimlik yaratılması gerekiyor.

Her bir kimlik sadece bir NFT’nin açık artırmasına katılabilecek. NFT’ler 2023 adetle sınırlı.

AA’nın haberine göre şimdiye kadar 20 bine yakın kişi Trumore uygulaması üzerinden cüzdanını hazırladı.

Yarın başlayacak açık artırma 15 Şubat’a kadar sürecek.