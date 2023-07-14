Togg araçlar Körfez ülkelerine hediye edilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ‘yerli’ otomobil Togg’un gelecek haftaki Körfez ziyaretinde, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Katar’a hediye edileceğini söyledi.

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Togg modellerinin yurt içindeki müşterilere 16 Nisan’da teslim edilmesi planlanıyordu. Bu daha sonra bu 24 Nisan’a ertelenmişti. Ama teslimatlar mayıs başına kadar yapılamamıştı.

Mayısta bin aracın teslim edileceği söyleniyordu ama olmadı. Binlerce kişinin sırada beklediği Togg’a bir de yüzde 27 zam gelmişti. Diken’in ulaştığı Togg müşterilerinden bazıları, siparişlerini iptal edeceklerini bildirmişti.

Yurttaşlar sırada beklerken, Togg modelleri Körfez yolunu tuttu.

Bakan Körfez’e hediye edecek

Bakan Fatih Kacır, daha önce Türkmenistan, Özbekistan ve Azerbaycan’a Togg hediye edildiğini anımsatarak Türkiye’nin ikili ilişkilerinin kuvvetli olduğu ‘dost ülkeler’le, yerli otomobili tanıştırmayı sürdüreceklerini söyledi.

‘Dost ülkeler’ arasında Körfez’dekiler de var. Bakanlıkta basın mensuplarına konuşan Kacır, “Hediyeleri önümüzdeki hafta götüreceğiz ama malum Körfez gezisi üç ülke… Üç ülkeye yani Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Katar’a Togg hediye edilmiş olacak. Tabii Türk Devletleri Teşkilatı’ndaki diğer üye ülkeler Togg’u hediye edeceğimiz adresler olacak” dedi.

Körfez’de döviz arayışı

Ekonomi yönetimi seçim sonrası döviz bulabilmek için Körfez’e ziyaretlere başlamıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da daha sonra bu ülkelere gideceği söylenmişti.