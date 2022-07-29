TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun AVM’sine inceleme

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yönetim kurulu başkanı olduğu Panora Alışveriş Merkezi’ne haksız aidat dağılımı iddiasıyla Ticaret Bakanlığı tarafından inceleme başlatıldı.

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Cumhuriyet’ten Ali Can Polat’ın haberine göre AVM’nin restoran katındaki kiracılardan Mustafa Avcı, daha önce açtığı kira davası sürerken bu kez de fazla ve haksız aidat toplandığını iddia ederek Ticaret Bakanlığı’na başvurdu.

Nisandaki dilekçeyle başvuruya cevap alamayan Avcı, konuyu CİMER’e yazınca Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nden gelen yanıtta “Söz konusu AVM’nin bakanlığımız bünyesindeki inceleme süreci başlatılmış olup tarafınıza ayrıca bilgi verilecektir” dendi.

Ünlü markalara indirim

Yasal olarak AVM’lerdeki bütün kiracılardan metrekare büyüklüğüne göre aidat toplanması gerektiğini hatırlatan Avcı, Panora AVM’de ünlü markalara AVM’de kalmaları için aidatın indirildiğini iddia etti. AVM yönetimine ihtar çektiğini ama cevap alamadığını iddia eden Avcı, “Daha önce müfettişe ifade verdim ve elimdeki bütün kanıtları da sundum. Şu anda Ticaret Bakanlığı inceleme yürütüyor, inceleme sonunda soruşturma açılmasını bekliyoruz” dedi.