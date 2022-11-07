TOBB başkanı: Enflasyon muhasebesi zorunlu hale geldi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rıfat Hisarcıklıoğlu, enflasyon muhasebesinin firmalar için zorunlu hale geldiğini söyledi.

Fotoğraf: AA

Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından şunları dedi: “Enflasyon muhasebesi firmalarımız için zorunlu bir ihtiyaç haline geldi. İş dünyası olarak bu konuda gerekli adımların atılmasını bekliyoruz.”

Enflasyon muhasebesi

Enflasyon muhasebesi, AKP’nin döviz kurlarını ve enflasyonu fırlatan ekonomi politikalarının etkisiyle 2003’ten sonra ilk defa bu yıl tekrar gündeme gelmişti.

Vergi usul kanununda yer alan maddeye göre son üç yılda yurt içi üretici fiyat endeksi toplamda yüzde 100 ve aynı senede yüzde 10’den fazla yükselirse enflasyon muhasebesi uygulanması gerekiyor.

Tüketici enflasyonunun yüzde 85,5 açıklandığı Türkiye’de, yıllık üretici enflasyonu ekimde yüzde 157,69’a ulaştı.

Böylesi durumlarda enflasyon muhasebesi uygulaması gündeme geliyor.

Örneğin piyasada satılan bir malın yerine yenisi alınana kadar fiyatı artıyor. Bu yüzden de önceden alınan malların değeri bilançolarda düşük görünüyor. Bu firmanın kredibilitesini etkileyip işletme yönetiminde raporlamayı sekteye uğratıyor.

Enflasyon muhasebesinin amacı, bilançolarda duran kıymetleri bugünün değerine endekslemek.

Bazı firmalar enflasyon muhasebesine geçmişti

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı Emre Kartaloğlu yüksek enflasyon sebebiyle enflasyon muhasebesinin zorunluluk haline geldiğini belirtmişti.

İspanya merkezli banka BBVA, Garanti BBVA’da enflasyon muhasebesi uygulanacağını açıklamıştı.

Britanya merkezli Vodafone Grubu ve Hollanda merkezli ING bankası da enflasyon muhasebesine geçmişti.

Sabancı Holding mali işler yöneticisi Orhun Köstem de “Enflasyon muhasebesi konusunda hazırlıklar yapıyoruz” demişti.