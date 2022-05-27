Garanti BBVA’da hiperenflasyon muhasebesine doğru

Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, bankacılık sektöründe sermaye getirilerinin yüzde 40’larda, enflasyonunsa yüzde 70’lerde olduğunu belirterek, bunun sürdürülebilir olmadığını söyledi.

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Garanti BBVA ve WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) tarafından düzenlenen bir basın toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Baştuğ, “Enflasyon oranının yüzde 70’e geldiği bir dönemde bankaların gelirleri mutlak değer olarak artıyor ama enflasyonun altında. Dolayısıyla bankacılık sermaye olarak zorlanacak ileriki dönemlerde böyle devam ederse” dedi.

Baştuğ şöyle devam etti: “Çünkü banka karları, sermaye getirileri yüzde 40’larda, enflasyon yüzde 70, sürdürülebilir değil. Hepimizin temennisi enflasyonun makul seviyelere inmesi. Bankacılık sektörü genel olarak iyi bir sınav veriyor.”

Enflasyon muhasebesi

Baştuğ, Türkiye’de enflasyon muhasebesiyle alakalı henüz karar verilmediği belirterek, “Biz lokal olarak enflasyon muhasebesini şu an uygulayamıyoruz. Fakat IFRS kuralları gereği BBVA enflasyon muhasebesiyle bizi konsolide ediyor. Yani biz Türkiye’de kendi bilançomuzu çıkarıyoruz, onlar bunu enflasyonu uygulayarak konsolide ediyor” diye konuştu.

İspanyol banka BBVA’nın CEO’su Onur Genç, Türkiye’de hiperenflasyon muhasebeleştirmesi konusunda Türk yetkililerle görüştüklerini belirterek, Türkiye birimi Garanti Bankası’nda ikinci çeyrekten itibaren enflasyon muhasebeleştirmesinin ‘büyük ihtimalle uygulanacağını’ söylemişti.

Enflasyon muhasebesi, AKP’nin döviz kurlarını ve enflasyonu fırlatan ekonomi politikalarının etkisiyle 2003’ten sonra ilk defa altı ay önce tekrar gündeme gelmişti.

Baştuğ ayrıca, Garanti BBVA’nın borsadan çıkmak gibi bir düşüncesinin olmadığını belirterek, “Program normal süresinde bitti, yüzde 85,97 gibi bir orana gelindi. Program orada bitti” dedi.

Garanti BBVA’da ana ortak BBVA’nın payı, tamamlanan gönüllü pay alımı sonunda yüzde 36,1 artarak yüzde 86’ya kadar çıkmıştı.