TMSF, iki şirketi satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hazine mülkiyetinde bulunan Boyçelik Metal ve Serko Yay’ı satışa çıkardı.

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TMSF’nin ilanı, Resmi Gazete’de bugün yayınlandı.

İki şirketin satışında kapalı teklif ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak.

Muhammen bedeli 2 milyar 900 milyon lira olarak belirlenen Boyçelik Metal Sanayi ve Ticaret AŞ’nin ihalesine katılabilmek için 150 milyon lira, muhammen bedeli 800 milyon lira olarak belirlenen Serko Yay Sanayi ve Ticaret AŞ’nin ihalesine katılabilmek için 40 milyon lira teminat talep ediliyor.

24 Şubat saat 16:30’a kadar kapalı teklif zarflarını verilmesi gerekiyor.

Serko Yay ihalesi 25 Şubat’ta saat 10:00’da, Boyçelik Metal ihalesi de 26 Şubat’ta saat 10:00’da TMSF’nin Esentepe’deki binasında yapılacak.