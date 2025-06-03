TMO 2025 hububat alım fiyatlarını duyurdu: 1 ton arpa 11 bin lira

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, hububat alım fiyatını ton başına makarnalık buğday ve ekmeklik buğdayda 13 bin 500 lira, arpada 11 bin lira olarak belirlendi.

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Müdürlüğün açıklamasına göre hububat hasadı mayısta lokal olarak başladı ve bugün itibarıyla ülke genelinde yaklaşık yüzde 2 seviyelerinde.

Hububat alım fiyatları ton başına şöyle:

Makarnalık buğday: 13 bin 500 lira

Ekmeklik buğday: 13 bin 500 lira

Arpa: 11 bin lira

Açıklanan fiyatlara ilave olarak Tarım ve Orman Bakanlığın üreticilere ton başına 2 bin 520 lira destek ödemesi yapacak.

Açıklama şöyle:

“Desteklerle birlikte üreticilerimizin eline ton başına, ekmeklik ve makarnalık buğday için 16 bin 20 lira, arpa için 13 bin 520 lira geçmiş olacaktır. TMO ürün bedeli ödemeleri, ürün teslimatına müteakip 30 gün içinde üreticilerin banka hesaplarına yapılacaktır.”

CHP’li vekil fiyatları eleştirdi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer hububat alım fiyatlarına ilişkin “Çiftçilerin beklentilerinden çok uzak ve onların maliyetlerinin altında bir rakamla süreç yürütülüyor” dedi.

Buğday üretiminde yaşanan düşüş nedeniyle Türkiye’nin ithalata bağımlılığının arttığını vurgulayan vekil, alım fiyatlarında ortaya çıkan sorunlardan dolayı çiftçinin buğday ekiminden giderek uzaklaştığını aktardı.